Boris 4, arriva la nuova stagione: in streaming dal 26 ottobre su Disney+ - Magazine - quotidiano.net (Di giovedì 28 luglio 2022) Foto: Andrea Pirrello e Loris Zambelli Prodotta dal 2007 al 2010, la serie TV 'Boris' è diventata col tempo un fenomeno di culto: da qui l'interesse per la stagione 4, per molto tempo solo adombrata e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Foto: Andrea Pirrello e Loris Zambelli Prodotta dal 2007 al 2010, la serie TV '' è diventata col tempo un fenomeno di culto: da qui l'interesse per la4, per molto tempo solo adombrata e ...

wildrouche : RT @DisneyPlusIT: Noi F4 basiti. La quarta stagione di #Boris arriva il 26 ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. DAI,DAI,DAI! ?? https://t.co… - kitestramuortt : RT @DisneyPlusIT: Noi F4 basiti. La quarta stagione di #Boris arriva il 26 ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. DAI,DAI,DAI! ?? https://t.co… - mishingallifrey : RT @DisneyPlusIT: Noi F4 basiti. La quarta stagione di #Boris arriva il 26 ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. DAI,DAI,DAI! ?? https://t.co… - rdrmbooks : RT @DisneyPlusIT: Noi F4 basiti. La quarta stagione di #Boris arriva il 26 ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. DAI,DAI,DAI! ?? https://t.co… - Falco1408 : RT @DisneyPlusIT: Noi F4 basiti. La quarta stagione di #Boris arriva il 26 ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. DAI,DAI,DAI! ?? https://t.co… -