Barcellona, le prime parole di Koundé: 'Xavi determinante, il suo discorso mi ha emozionato' (Di giovedì 28 luglio 2022) Jules Koundé ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Barcellona: "Sono entusiasta di essere qui e di poter lottare... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Julesha rilasciato ledichiarazioni da giocatore del: "Sono entusiasta di essere qui e di poter lottare...

zazoomblog : Bremer: 'Sensazione bellissima giocare le prime partite con la Juve gran risultato col Barcellona' -… - sportli26181512 : Bremer: 'Sensazione bellissima giocare le prime partite con la Juve, gran risultato col Barcellona': Il neo-difenso… - TMit_news : Il #calciomercato non si ferma: analizziamo i più costosi ?? per ruolo delle prime settimane di questa sessione esti… - taraabtismo : @MarcoLai_23 @Mickybit22 Anche il pallonetto da dentro l'area quando stava all'Atletico Mineiro, forse la cosa più… - sportli26181512 : Barcellona, Kessié: 'Sono nel club più bello del mondo, quando arriva una chiamata così non puoi esitare': Il nuovo… -