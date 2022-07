Barcellona Koundé, tutto fatto con il Siviglia: le ultime (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Barcellona ha chiuso per l’arrivo di Koundé dal Siviglia: i blaugrana hanno formalizzato verbalmente e sono pronti a far firmare il difensore Il Barcellona ha chiuso per l’arrivo di Koundé dal Siviglia: i blaugrana hanno formalizzato verbalmente e sono pronti a far firmare il difensore. Lo riporta Fabrizio Romano e nella giornata di oggi le parti hanno avuto nuovi contatti e trovato la quadratura per chiudere la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilha chiuso per l’arrivo didal: i blaugrana hanno formalizzato verbalmente e sono pronti a far firmare il difensore Ilha chiuso per l’arrivo didal: i blaugrana hanno formalizzato verbalmente e sono pronti a far firmare il difensore. Lo riporta Fabrizio Romano e nella giornata di oggi le parti hanno avuto nuovi contatti e trovato la quadratura per chiudere la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Barcellona Koundé, tutto fatto con il Siviglia: le ultime Il Barcellona ha chiuso per l'arrivo di Koundé dal Siviglia: i blaugrana hanno formalizzato verbalmente e sono pronti a far firmare il difensore Il Barcellona ha chiuso per l'arrivo di Koundé dal ... Il Barcellona ha trovato l'accordo: ora è UFFICIALE Tifosi Barcellona © LaPresseCome annunciato dalla società catalana, è stato trovato l'accordo con il Siviglia per il trasferimento alla corte di Xavi di Jules Olivier Kounde. Il calciatore si dovrà ...