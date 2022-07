Avellino, lupi in palla nella doppia sgambata al Comunale di Mercogliano (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (AV) – Doppio test amichevole per l’Avellino di Roberto Taurino al “Comunale” di Mercogliano. Il primo si è concluso con il risultato 6-0 contro la Rappresentativa Mista, il secondo contro 10-0 contro la selezione del comune ai piedi del Monte Partenio. Il tabellino di Avellino-Rappresentativa Mista 6-0 Avellino (3-4-3): Pane (1? st Marcone); Moretti, Sbraga, Auriletto; Ricciardi, Dall’Oglio (1? st Aloi), Franco, Micovschi; Guadagni, Murano, Di Gaudio (1? st Russo). All.: Taurino. Rappresentativa Mista (4-3-3): Riccio; Vignati, Garofalo, Cappelli, Barecchia, Orefice, M. Nardone, Antignano, Soprano, Abruzzese, G. Nardone. A disp.: Santonastaso, Albano, Di Vico, La Manna. Marcatori: 5? pt Murano, 17? pt Di Gaudio, 25? pt Micovschi, 12? e 14? st ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Doppio test amichevole per l’di Roberto Taurino al “” di. Il primo si è concluso con il risultato 6-0 contro la Rappresentativa Mista, il secondo contro 10-0 contro la selezione del comune ai piedi del Monte Partenio. Il tabellino di-Rappresentativa Mista 6-0(3-4-3): Pane (1? st Marcone); Moretti, Sbraga, Auriletto; Ricciardi, Dall’Oglio (1? st Aloi), Franco, Micovschi; Guadagni, Murano, Di Gaudio (1? st Russo). All.: Taurino. Rappresentativa Mista (4-3-3): Riccio; Vignati, Garofalo, Cappelli, Barecchia, Orefice, M. Nardone, Antignano, Soprano, Abruzzese, G. Nardone. A disp.: Santonastaso, Albano, Di Vico, La Manna. Marcatori: 5? pt Murano, 17? pt Di Gaudio, 25? pt Micovschi, 12? e 14? st ...

