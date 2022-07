200€ per un cesto di frutta, lo scontrino finisce su TikTok (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ l’estate degli scontrini pazzi. E, nell’era dei social, niente sfugge alla community della rete. L’ultimo caso arriva dalla Sardegna e nello specifico da Porto Cervo. Qui ha fatto il pieno di like (e polemiche) il video del TikToker Gianmarco Di Ronza che ha postato un video con lo scontrino “incriminato” riguardante il conto salato per aver comprato un cesto di frutta. Duecento euro per la frutta in Costa Smeralda Il locale, situato nel Comune di Arzachena, a Porto Cervo, presenta il conto al ragazzo. Sushi a 95,oo euro, 1 tonnarello allo scoglio 36,00 euro e, dopo altre voci, tra cui una bottiglia di champagne, il cesto di frutta pagato ben 200 euro. Totale: 821 euro. Il video su Tik Tok dello scontrino da capogiro in Sardegna Non tutti però sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ l’estate degli scontrini pazzi. E, nell’era dei social, niente sfugge alla community della rete. L’ultimo caso arriva dalla Sardegna e nello specifico da Porto Cervo. Qui ha fatto il pieno di like (e polemiche) il video deler Gianmarco Di Ronza che ha postato un video con lo“incriminato” riguardante il conto salato per aver comprato undi. Duecento euro per lain Costa Smeralda Il locale, situato nel Comune di Arzachena, a Porto Cervo, presenta il conto al ragazzo. Sushi a 95,oo euro, 1 tonnarello allo scoglio 36,00 euro e, dopo altre voci, tra cui una bottiglia di champagne, ildipagato ben 200 euro. Totale: 821 euro. Il video su Tik Tok delloda capogiro in Sardegna Non tutti però sono ...

