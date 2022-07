Video F1, Carlos Sainz e la maglia del Barcellona: reazione stizzita (Di mercoledì 27 luglio 2022) Noto tifoso del Real Madrid, il pilota della Ferrari di F1, Carlos Saizn, non ha gradito che un tifoso gli chiedesse di autografare una maglia ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Noto tifoso del Real Madrid, il pilota della Ferrari di F1,Saizn, non ha gradito che un tifoso gli chiedesse di autografare una...

ScuderiaFansF1 : ?? Fan: 'Forza Barca.' Carlos: 'Forza Ferrari, cazzo!' ?????????? - vola_Charles : RT @mele_55: dai raga non fate polemica sul video del ragazzo che chiede a carlos di firmare la maglia del barca. l'hanno fatto palesemente… - TuttocalcioS : RT @poesiadeimotori: Ma solo a me non fa ridere sta roba qua? Che senso ha andare apposta a far firmare una maglia sapendo bene le preferen… - xxmardybum : il video di carlos e la maglia del barça la mia serotonina x i prossimi 3 mesi - beaxic : RT @mele_55: dai raga non fate polemica sul video del ragazzo che chiede a carlos di firmare la maglia del barca. l'hanno fatto palesemente… -