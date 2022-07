Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Lui svela tutto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da settimane circola la voce in merito a una presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Gli ex volti di Uomini e Donne sono molto attivi sui social, ma da un po' di tempo hanno smesso di mostrarsi insieme. Numerose fonti riferiscono che i due stiano vivendo un momento difficile. Le cose stanno davvero così? C'è una risposta sicura, certa, a questa domanda e arriva direttamente dal diretto interessato. Sul suo profilo social, Pietro Tartaglione ha smentito la crisi con Rosa Perrotta. L'avvocato, in una storia su IG, ha affermato: «Certa gente di mestiere spara stron*ate». L'uomo, in maniera chiara e concisa, ha allontanato le voci di inquietudine. Rosa ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da settimane circola la voce in merito a una presuntatra. Gli ex volti disono molto attivi sui social, ma da un po' di tempo hanno smesso di mostrarsi insieme. Numerose fonti riferiscono che i due stiano vivendo un momento difficile. Le cose stanno davvero così? C'è una risposta sicura, certa, a questa domanda e arriva direttamente dal diretto interessato. Sul suo profilo social,ha smentito lacon. L'avvocato, in una storia su IG, ha affermato: «Certa gente di mestiere spara stron*ate». L'uomo, in maniera chiara e concisa, ha allontanato le voci di inquietudine....

