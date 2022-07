Ultime Notizie – Caldo record stop al Nord | ecco la pioggia | previsioni meteo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’anticiclone Apocalisse4800 è ‘ferito’, ilallenta la presa su una parte dell’Italia con l’arrivo die temporali ale in parte al del Centro. Aria più fresca dalAtlantico è riuscita a scalfire la granitica struttura dell’anticiclone, un vero gigante dell’atmosfera. Il nome Apocalisse4800non è stato dato a caso: infatti, il 4800 sta ad indicare l’inusuale quota che ha raggiunto negli ultimi giorni lo zero termico, cioè la quota alla quale si registrano temperature di 0°C nella libera atmosfera, mai così alta. Ciò significa che pure sulla vette più alta d’Europa, sulla cima del Monte Bianco (a 4809 metri) il ghiaccio si fonde; trattandosi picco dell’arco alpino dunque, va da sé che tutte le Alpi sono a rischio di fusione dei ghiacci. Fino a venerdì l’atmosfera ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - sole24ore : ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizz… - amnestyitalia : Le ultime notizie sulla pena di morte nel mondo nello speciale curato da @amnesty_pdm - TuttoASRoma : E ieri sera ha vinto anche Totti - corgiallorosso : #Wijnaldum spinge per avere l’ok. Mourinho chiede #Bailly, ma in prestito -

Il Sole 24 ORE

Tutte ledi calciomercato della giornata in diretta: le trattative più importanti delle big di Serie A e non soloSi apre una nuova, calda, giornata di calciomercato. Le big italiane alle prese ...TEMI: incidente friuli incidente mortale friuli incidente moto incidente moto fvgfriuliSan Giorgio della RichinveldaPerde il controllo della moto ed esce di strada, ... Coronavirus, ultime notizie. In Italia 88.221 casi (-26,9% sulla settimana) e 253 morti Stando alle ultime indicazioni, il decreto dovrebbe contare su risorse intorno ai 10 miliardi di euro, grazie ai quegli 8,5 che arriveranno dall'assestamento di bilancio presentato alle Camere alla ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...