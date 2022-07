UEFA: al via test sui posti in piedi, ma non in Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La UEFA ha annunciato nella giornata di oggi il lancio di un programma per osservare l’utilizzo delle cosiddette “safe standing area” da parte degli spettatori che assisteranno alle partite delle squadre che prendono parte alle sue competizioni maschili per club durante la stagione 2022/23. Le “safe standing area” sono zone degli impianti in cui i Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laha annunciato nella giornata di oggi il lancio di un programma per osservare l’utilizzo delle cosiddette “safe standing area” da parte degli spettatori che assisteranno alle partite delle squadre che prendono parte alle sue competizioni maschili per club durante la stagione 2022/23. Le “safe standing area” sono zone degli impianti in cui i Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano UEFA: al via test sui posti in piedi, ma non in Italia: La UEFA ha annunciato nella giornata d… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: #UEFA: al via la sperimentazione sui posti in piedi allo stadio nei match delle competizioni europee, ma non in Italia h… - CalcioFinanza : #UEFA: al via la sperimentazione sui posti in piedi allo stadio nei match delle competizioni europee, ma non in Ita… - solonapoliebas1 : @lucasparrow1 @sscnapoli Chi ti ha detto che spero che fallisca? Questo mai, lo stai dicendo tu. Ma che spero che v… - 19Ptfc : RT @RaiSport: ? UEFA EURO 2022 Al via le semifinali #WEURO2022: Inghilterra-Svezia in diretta stasera, martedì 26 luglio, dalle 20.50 su @… -