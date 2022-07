Ucraina: Unicef fornirà a Odessa aiuti per 50.000 bambini (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kiev, 27 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha annunciato la consegna di "forniture vitali" nella città Ucraina di Odessa, nel sud dell'Ucraina, per aiutare circa 50.000 bambini che vivono nella città. L'agenzia ha indicato che le forniture sono state consegnate tramite 27 camion merci e ha precisato che includono attrezzature per la purificazione dell'acqua, servizi e forniture igieniche per prevenire le malattie causate dalla mancanza di acqua pulita. Così, quasi 110.000 persone riceveranno filtri e prodotti chimici per ottenere acqua pulita e kit igienici che aiuteranno a proteggere la salute di 14.000 bambini. "La fornitura di acqua pulita e kit igienici aiuterà a proteggere la salute di circa 50.000 bambini ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kiev, 27 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia () ha annunciato la consegna di "forniture vitali" nella cittàdi, nel sud dell', per aiutare circa 50.000che vivono nella città. L'agenzia ha indicato che le forniture sono state consegnate tramite 27 camion merci e ha precisato che includono attrezzature per la purificazione dell'acqua, servizi e forniture igieniche per prevenire le malattie causate dalla mancanza di acqua pulita. Così, quasi 110.000 persone riceveranno filtri e prodotti chimici per ottenere acqua pulita e kit igienici che aiuteranno a proteggere la salute di 14.000. "La fornitura di acqua pulita e kit igienici aiuterà a proteggere la salute di circa 50.000...

Frances28064898 : RT @Agenzia_Ansa: L'Unicef ha consegnato a Odessa 27 camion carichi di aiuti salvavita destinati a circa 50.000 bambini nei distretti devas… - Agenzia_Ansa : L'Unicef ha consegnato a Odessa 27 camion carichi di aiuti salvavita destinati a circa 50.000 bambini nei distretti… - fisco24_info : Ucraina: Unicef, a Odessa 27 camion aiuti per 50mila bambini: Attrezzature per purificazione acqua e per servizi ig… - zazoomblog : Ucraina: Unicef a Odessa 27 camion aiuti per 50mila bambini - #Ucraina: #Unicef #Odessa #camion - DesireneIrene : RT @EmaTeruzzi: #Agosto, ritrovare la #spensieratezza (difficile ma...) -