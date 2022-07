Tabellone Atp Atlanta 2022: Opelka guida il seeding, c’è Isner (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dal 25 al 31 luglio il circuito Atp approda ad Atlanta, per il torneo 250 sul cemento della città americana. guida il seeding lo statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero uno, così come sarà protagonista John Isner, testa di serie numero 2. Tra le altre teste di serie ci sono Alex De Minaur, Tommy Paul, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe. Tabellone COMPLETO SECONDO TURNO (1) Opelka vs Ivashka Kwon vs (5) Paul (3) De Minaur vs Duckworth (WC) Martin vs (LL) Mannarino (8) Nakashima vs Millman (Q) Daniel vs (4) Tiafoe (5) Brooksby vs McDonald (WC) Shelton vs (2) Isner PRIMO TURNO (1) Opelka bye Ivashka b. Halys 6-0 3-6 6-3 Kwon b. Giron 7-6(3) 4-6 7-5 (5) Paul b. (WC) Sock 6-1 6-1 (3) De Minaur bye Duckworth b. (Q) Koepfer 6-1 (5)6-7 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dal 25 al 31 luglio il circuito Atp approda ad, per il torneo 250 sul cemento della città americana.illo statunitense Reilly, testa di serie numero uno, così come sarà protagonista John, testa di serie numero 2. Tra le altre teste di serie ci sono Alex De Minaur, Tommy Paul, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe.COMPLETO SECONDO TURNO (1)vs Ivashka Kwon vs (5) Paul (3) De Minaur vs Duckworth (WC) Martin vs (LL) Mannarino (8) Nakashima vs Millman (Q) Daniel vs (4) Tiafoe (5) Brooksby vs McDonald (WC) Shelton vs (2)PRIMO TURNO (1)bye Ivashka b. Halys 6-0 3-6 6-3 Kwon b. Giron 7-6(3) 4-6 7-5 (5) Paul b. (WC) Sock 6-1 6-1 (3) De Minaur bye Duckworth b. (Q) Koepfer 6-1 (5)6-7 ...

