Si tuffa a mezzanotte nel lago di Garda e non riemerge | 42enne muore a Desenzano

Si tuffa nel lago a mezzanotte: morto

Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva deciso di fare un bagno notturno, ed intorno allasi è tuffata nelle acque scure del Lago, ma non è più tornato in superficie. A lanciare ...Fatale il bagno di. Questa notte è arrivata ai Carabinieri della Compagnia di Desenzano la segnalazione, fatta dall'amico di un 42enne - un turista polacco - che non è più rientrato sulla spiaggia della nota ...Un'altra vittima inghiottita dalle acque del Lago di Garda. A perdere la vita, un uomo di 42 anni, recuperato nella notte dalla Guardia Costiera all'altezza di Desenzano del ...La vittima è un uomo di 42 anni che aveva deciso di fare un bagno con un amico. È la quarta tragedia sul Garda nel giro di pochi giorni ...