Salernitana | pareggio col Galatasaray | a segno Botheim

(Di mercoledì 27 luglio 2022) . Subito in gol il nuovo acquisto granata Al “Tivoli Stadion” ladisputa una bella prova contro ilnell’ultima amichevole del ritiro austriaco. Al 5? ci provano i granata con un diagonale di Valencia che termina di poco a lato. All’11’in vantaggio con un gran gol diche si libera in area di rigore e realizza il gol del vantaggio. Al 13?del: assist di Caglayan per Seferovic. Al 36? grande occasione per i granata conche si libera di tre avversari e calcia a botta sicura, Kocuk respinge con i piedi e nega il gol. Il primo tempo si chiude sul risultato di parità. Al 10? della ripresa turchi pericolosi con un colpo di testa di Seferovic da ottima posizione bloccato da Sepe. Al 35? grande ...

col Galatasaray: a segno Botheim. Subito in gol il nuovo acquisto granata Al "Tivoli Stadion" ladisputa una bella prova contro il Galatasaray nell'ultima amichevole ...Il video con gli highlights e i gol di- Galatasaray 1 - 1 , sfida valida come amichevole in preparazione della stagione 2022/... che contro un avversario di livello centrano un bel...Un buon pareggio che chiude la tournée austriaca della Salernitana, che ferma in amichevole il Galatasaray sull'1-1. La squadra di Davide Nicola passa in vantaggio ad inizio match con ...