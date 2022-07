Roma, ossessionato dall’ex la perseguitava e minacciava con una pistola: arrestato stalker (Di mercoledì 27 luglio 2022) I Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale di Roma e arrestato un Romano di 41 anni, incensurato, gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini Le attività dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla ex compagna dell’indagato che ha riferito di numerose e reiterate condotte violente dell’uomo – atteggiamenti rancorosi, ossessivi, morbosa gelosia, assidui contatti telefonici, minacce e vessazioni anche tramite social network – che le hanno cagionato un perdurante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) I Carabinieri della Stazione diPrima Porta, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di, hanno notificato un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip del Tribunale diunno di 41 anni, incensurato, gravemente indiziato di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini Le attività dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla ex compagna dell’indagato che ha riferito di numerose e reiterate condotte violente dell’uomo – atteggiamenti rancorosi, ossessivi, morbosa gelosia, assidui contatti telefonici, minacce e vessazioni anche tramite social network – che le hanno cagionato un perdurante ...

CorriereCitta : Roma, ossessionato dall’ex la perseguitava e minacciava con una pistola: arrestato stalker - pollogrini4 : @tripletemainb Sta cosa che non avete preso voi dybala ancora non ti scende e in più sei insensatamente ossessionato dalla Roma, occhio - ken_parker67 : @Ale_Spike77 Tu contesti solo..non sai fare altro..basta leggere i tuoi tweet.. i romanisti li metti in mezzo tu ch… - bisenti_fla : Buzzanca è un paranoico ossessionato dalla Roma - Zaniolismo : @ErCardinale @Pogbiano1 @scistof_pointek Lascia perdere pogbiano, è ossessionato dalla roma. Pure quando uno scherza ci trova del marcio -