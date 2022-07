Polpette di patate: la ricetta semplicissima della nonna! Fantastiche! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Eccoci qui per una nuova ricetta dal sapore nostrano. Si tratta delle Polpette della nonna che nella loro semplicità, sono un piatto ricco e gustoso, adatto anche da portarsi dietro come pranzo se si lavora o anche per fare un pic-nic con gli amici. Di facile preparazione non vi porterà via più di 40 minuti cottura compresa. Vediamo ora tutti i passaggi per fare queste buonissime Polpette della nonna. Polpette di patate: la fantastica ricetta della nonna Ingredienti necessari: – 1 kg patate – 80 g Pecorino (o parmigiano) – Sale – Pepe – Prezzemolo – 2 Uova – Pangrattato – 50 grammi di pancetta – Olio di semi di arachide – Aglio liofilizzato Preparazione e procedimento Per prima cosa lavate le patate ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 luglio 2022) Eccoci qui per una nuovadal sapore nostrano. Si tratta dellenonna che nella loro semplicità, sono un piatto ricco e gustoso, adatto anche da portarsi dietro come pranzo se si lavora o anche per fare un pic-nic con gli amici. Di facile preparazione non vi porterà via più di 40 minuti cottura compresa. Vediamo ora tutti i passaggi per fare queste buonissimenonna.di: la fantasticanonna Ingredienti necessari: – 1 kg– 80 g Pecorino (o parmigiano) – Sale – Pepe – Prezzemolo – 2 Uova – Pangrattato – 50 grammi di pancetta – Olio di semi di arachide – Aglio liofilizzato Preparazione e procedimento Per prima cosa lavate le...

