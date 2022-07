Palermo | ore caldissime | il tecnico Baldini e il ds Castagnini si dimettono | il club non accetta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) E’ caos ain seguito alla decisione delSilvioe del direttore Renzodi rassegnare le dimissioni dopo un diverbio in mattinata durante l’allenamento a Boccadifalco, legato al calciomercato per poter affrontare bene il prossimo campionato di Serie B. Al termine di una riunione fiume, le dimissioni sono state effettivamente presentate al, che però per il momento non lee sta provando a mediare per ricucire lo strappo. SportFace.

Novità sono attese nelle prossime ore quando potrebbe arrivare un comunicato ufficiale. Dalla promozione all'addio Le dimissioni di Baldini e Castagnini sono un fulmine a ciel sereno per il Palermo, valevole dalla mezzanotte del 28 luglio e per le successive 24, per rischio incendi e ondate di calore. Per le ondate di calore c'è un livello di attenzione '3' (rosso) per le città di Catania e Palermo. PALERMO - Tensione in casa Palermo. Il club rosanero sta vivendo in queste ore uno scossone che potrebbe portare ad un cambiamento radicale del quadro dirigenziale e dello staff tecnico.