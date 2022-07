Odore di sudore dalle magliette | ecco cosa fare per eliminarlo

kurasabi : che schifo entrare in ascensore di prima mattina e sentire odore di sudore di uomini sudati ????? - svirgola2 : @semplici8 @Lukazzu @tamistars @JessRab94943151 @uomodenisoviano @NOprisonersEVER @Mainaxcs @donnadimezzo… - semplici8 : @Lukazzu @tamistars @JessRab94943151 @svirgola2 @uomodenisoviano @NOprisonersEVER @Mainaxcs @donnadimezzo… - gianni_marca : RT @LaSoraCamilla_: [...] Ma i coreani, e alcune altre popolazioni asiatiche, hanno una ridotta quantità di cellule sudoripare apocrine, ch… - _baekhyunvelvet : RT @LaSoraCamilla_: La maggior parte dei coreani ha una mutazione genetica che impedisce alle loro ascelle di puzzare. L'odore delle ascell… -

greenMe.it

Come ad esempio eliminare il cattivodio di fritto dagli abiti scuri o dai capi sintetici senza lavarli. Come stirare con le mani senza ferro e asse da stiro anche in viaggio Pertanto ......sono diversi problemi legati aldurante la stagione estiva. Basti pensare a quanto sia comune sentire i propri abiti puzzare in modo quasi inevitabile. In questo caso, per eliminare l'... Se le tue ascelle hanno un cattivo odore potrebbe essere il sintomo di una grave malattia (non è per forza il caldo) Caldo insopportabile Anche se sudare è spesso fastidioso, in realtà può fare bene alla nostra salute… e persino alla nostra pelle. Ecco perché ...Un argomento caldissimo, non c'è che dire: ecco tutto quello che devi sapere su sudore & co, sulla differenza tra deodorante e antitraspirante, e sui migliori prodotti in commercio che dovresti seriam ...