Non ho mai... 3: Devi è in difficoltà nel trailer dei nuovi episodi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il 12 agosto arriveranno su Netflix gli episodi di Non ho mai... 3, la penultima stagione della serie che racconta le disavventure della simpatica Devi. Non ho mai... 3, il nuovo capitolo della storia della simpatica Devi, arriverà il 12 agosto su Netflix e online è stato condiviso il trailer. Il video mostra quello che accade dal momento in cui la teenager fa il suo ingresso al liceo accanto a Paxton, con cui ha ufficialmente iniziato una relazione. La situazione fa emergere gelosie e rivalità, oltre a molti dubbi che potrebbero essere alimentati anche dalle interazioni con Ben e dall'entrata in scena di un affascinante studente indiano. La comedy Non ho mai..., creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, ha come protagonista Maitreyi Ramakrishnan nel …

