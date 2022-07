Monza-Villar, stallo: la Sampdoria prova ad inserirsi con la Roma (Di mercoledì 27 luglio 2022) Qualche giorno fa, Gonzalo Villar sembrava diretto al Monza: l’operazione con la Roma veniva data praticamente in chiusura, e la Sampdoria,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Qualche giorno fa, Gonzalosembrava diretto al: l’operazione con laveniva data praticamente in chiusura, e la,...

sportli26181512 : Monza-Villar, stallo: la Sampdoria prova ad inserirsi con la Roma: Qualche giorno fa, Gonzalo Villar sembrava diret… - Datafriedkin : RT @siamo_la_Roma: ??? Ripresa la trattativa tra #Roma e #Monza ?? #Villar può andare in #Brianza ?? La situazione #ASRoma - siamo_la_Roma : ??? Ripresa la trattativa tra #Roma e #Monza ?? #Villar può andare in #Brianza ?? La situazione #ASRoma - vale19811 : Sampdoria, tentativo per Villar. La Roma rifiuta l’offerta del Monza - tuttomonza : #Roma e #Monza riprendono la trattativa per #Villar -