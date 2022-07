Marina di Carrara, cadavere in mare: forse l'urto con gli scogli è la causa della morte (Di mercoledì 27 luglio 2022) Marina di Carrara, trovato un cadavere in acqua Per approfondire : Articolo : cadavere in mare, la donna che lo ha trovato: "Quel viso mi guardava dall'acqua" Articolo : Marina di Carrara, cadavere di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022)di, trovato unin acqua Per approfondire : Articolo :in, la donna che lo ha trovato: "Quel viso mi guardava dall'acqua" Articolo :didi ...

gazzettaparma : Marina di Carrara, 35enne trovato morto in mare, ipotesi urto contro uno scoglio - francescofks : Foto appena pubblicata @ Spiaggia di Marina di Carrara - Nazione_Massa : Marina di Carrara, cadavere di un giovane trovato in acqua - LetiziaFirenze : Cadavere di un giovane in mare: mistero a Marina di Carrara - ToscanaInDiretta - Shamone87665062 : RT @IMattanza: Torna il tormentone per il capitone! 'Fai un finto selfie con Salvini' Marina di Carrara, due ragazze si sono scambiate un b… -