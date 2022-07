Lutto a Napoli, è morto l’attore Antonio Casagrande: aveva 91 anni (Di mercoledì 27 luglio 2022) E’ morto all’età di 91 anni l’attore napoletano Antonio Casagrande, protagonista soprattutto di tante commedie di Eduardo De Filippo. L’annuncio su Facebook del figlio Maurizio. “E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di Leggi su 2anews (Di mercoledì 27 luglio 2022) E’all’età di 91napoletano, protagonista soprattutto di tante commedie di Eduardo De Filippo. L’annuncio su Facebook del figlio Maurizio. “E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di

fanpage : Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Antonio Casagrande: ci ha lasciato a 91 anni l’attore partenopeo ch… - Luxgraph : Cinema in lutto: è morto l'attore Paul Sorvino - Tsuki714 : non ho ancora commentato sull'annuncio del matrimonio di queen yuna perché non lo voglio percepire. sono in lutto. pecché no napoli!?!!! - Guissi36575315 : Italia le proteste stanno raggiungendo un nuovo livello. Ora i contadini versano il latte davanti al palazzo del go… - 51748044z : Quando si parlava di Dybala al Napoli nessuno parlava di #Mertens. Adesso pseudo lutto di tanti, che quando giocava… -