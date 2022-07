L'ultima trovata di Evra: diventa un panda ballerino (Di mercoledì 27 luglio 2022) Patrice Evra e le sue esibizioni stravaganti: l'ex United e Juve questa volta si trasforma in un ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Patricee le sue esibizioni stravaganti: l'ex United e Juve questa volta si trasforma in un ...

FedericoFistar1 : @Retroeggs Eteroaffettivo era l'ultima trovata?? - dbutti70 : @ardigiorgio Guarda l'ultima trovata dell'amico tuo Ministro @petunianelsole @gbponz - Hoaxing18 : @GiorgiaMeloni Il fascismo? Ecco l'ultima trovata di Meloni , avere giovani schiavi o multe - daniele_guercio : @MarcoRizzoPC Insomma come cazzo vi chiamate ancora Italia uniti per la costituzione oppure quest'ultima trovata. Decidete in fretta. - franticrolls : è la mia ultima settimana in libreria, ieri ho salutato una collega che con i turni gino a domenica non vedrò più (… -