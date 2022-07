“Lei col 20enne al GF Vip 7”. La scelta ‘choc’ di Signorini: la famosa 81enne piace a tutti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il format che da oltre vent’anni ravviva Cinecittà con il suo spiato e famigerato appartamento con le edizioni più recenti ha insegnato ai telespettatori di Canale 5 che i grandi ritorni sono ammessi. In particolare da quando al comando della trasmissione, sempre più lunga, c’è Alfonso Signorini. Dei concorrenti iconici anche al GF Vip 7. Questi ultimi, con la loro esperienza pregressa, condiranno indubbiamente e ispireranno il resto degli inquilini. Si è quasi perso il conto di quante volte Cristiano Malgioglio, o anche la stellare Valeria Marini, hanno varcato la famosa porta rossa, oltre la quale si vive una realtà sotto l’attento occhio del Grande Fratello. Come invece si è vista Antonella Elia prima in qualità di concorrente e poi di opinionista, come per Adriana Volpe. Ora, il direttore di Chi Alfonso Signorini chi ha voluto ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il format che da oltre vent’anni ravviva Cinecittà con il suo spiato e famigerato appartamento con le edizioni più recenti ha insegnato ai telespettatori di Canale 5 che i grandi ritorni sono ammessi. In particolare da quando al comando della trasmissione, sempre più lunga, c’è Alfonso. Dei concorrenti iconici anche al GF Vip 7. Questi ultimi, con la loro esperienza pregressa, condiranno indubbiamente e ispireranno il resto degli inquilini. Si è quasi perso il conto di quante volte Cristiano Malgioglio, o anche la stellare Valeria Marini, hanno varcato laporta rossa, oltre la quale si vive una realtà sotto l’attento occhio del Grande Fratello. Come invece si è vista Antonella Elia prima in qualità di concorrente e poi di opinionista, come per Adriana Volpe. Ora, il direttore di Chi Alfonsochi ha voluto ...

Carla15_50_05 : @paol_antonucci @bortolotti_dev @MerolaZappatore @matteosalvinimi Opinione di tutti gli accoglioni col portafoglio… - falconiofr : RT @Marxtrixx: Gentile @ZanAlessandro ho letto la sua lettera a @ilfoglio_it sulla schifezza inferta al nostro amato @michimas che conferma… - 12Sebastiano : @LorenzoCarrange Mi spiace per Lei Dottore, al contrario il mio Dottore col vaccino é diventato più stronzo. - marcobertozzi : RT @CarloGarzia: Meloni ha sempre detto che lei non ha un piano B, perché o governa col centrodestra o non governa. È coerente. È vero. È s… - CarloGarzia : Meloni ha sempre detto che lei non ha un piano B, perché o governa col centrodestra o non governa. È coerente. È ve… -