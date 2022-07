Juve, chi contro il Sassuolo? Il primo toto - formazione è già partito (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

AlfredoPedulla : Per chi chiede di #Bremer: non gioco su due tavoli, non dico #Inter per poi aggiungere se la #Juve… come fanno quel… - sportli26181512 : Juve, chi contro il Sassuolo? Il primo toto-formazione è già partito: Juve, chi contro il Sassuolo? Il primo toto-f… - SalCan66 : @danilopau_ @d_arco75 @OfficialSSLazio Chiedo correttezza e non il gioco a chi fa più lo stronzo...francamente non… - Ciemme68Claudio : @FBiasin 700 milioni di aumento di capitale negli ultimi 4 anni per la Juve. Ma chi pubblica queste classifiche? E chi le riprende ... - EnricoP1998 : @aandrea917 @a_velha_senhora @iamnotaheroine @Deborah_Juve Solita mia domanda per capire se valga la pena compatire… -