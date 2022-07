Il piccolo Alex sorride a tre anni dal trapianto | «Grazie dal profondo del cuore»

Cristin18089518 : @imalexwyse @Fra_x_Alex Piccolo sognatore sei speciale fai tornare indietro nei ricordi anche noi mamme ricordi di… - RobertoCresc10 : @Lucapetrux @sabmancu Auguri al piccolo Alex????? - ernymo1 : @teoxandra certo e con un piccolo obolo di fà le carte se trovi l'ammore !!!?????? Ciaoooo Alex tutto bene?????? - fattiditeatro : RT @minimoterrestre: Nella Fortezza di #Volterra @PunzoArmando disegna con i suoi attori un mondo di gioiosa colorata utopia - ndindina01 : @NRealacci @Alex_aang00 @chantal19768677 Chiedo anche a te, hai visto il video dove il piccolo tira la mano alla Sa… -

Il Piccolo

Castel San Pietro), terzo alla Pistoia Abetone,Tucci (M. C. Manoppello Sogeda), secondo alla ... altra salita fino al valico 1628 m, poi 4 km in leggera discesa, un altrostrappo e inizia ...L'Eddie Lang Jazz Festival è infatti uno dei fiori all'occhiello del Molise: ilcomune ... Ore 22.30 RICHARD BONA 4ET Richard BONA voce e basso, Michael LECOQ tastiere,HERICHON tromba, ... Tamponamento moto-furgone sulla Gvt, morto 32enne triestino: ecco chi era. I colleghi: «Ragazzo d'oro, siamo sconvolti» Il bimbo, affetto da una grave malattia genetica, è stato sottoposto a un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Che ha avuto successo ...Alex Belli e il GF Vip 7: “Posso tornare quando voglio. 'Felice di tornare al GF Vip anche solo per un cameo'. Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GF Vip Felic ...