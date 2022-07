Giancarlo Giannini e il dolore indelebile | “L’ho visto morire”

cagliarilivemag : Giancarlo Giannini compie 80 anni e torna sul set - palermo24h : Giancarlo Giannini compie 80 anni e torna sul set - infoitscienza : Giancarlo Giannini compie 80 anni e torna sul set - messina_oggi : Giancarlo Giannini compie 80 anni e torna sul setROMA (ITALPRESS) - Ottant'anni, un compleanno importante, di quell… - Amigdalaintesta : @Morelembaum1 In qualche modo, questa poesia mi ha fatto venire in mente questa scena di 'Hannibal', il film del 20… -

- - > L'attore80 anni il prossimo 1 agosto . "A Venezia hanno dato premi a tutti, a me non hanno dato manco un gatto nero...". È lo sfogo ironico, quanto amaro, fatto sere fa da...ROMA " Ottant'anni, un compleanno importante, di quelli che solitamente si festeggiano con amici e parenti., che li compie il 1° agosto, invece non lo festeggerà: "Non sono tipo da anniversari. Non mi importa del passato, penso al futuro, alle cose che posso ancora fare" ha dichiarato ...Uno dei più grandi attori italiani, 80 anni il 1° agosto, candidato all'Oscar e vincitore di un Globe d'oro, non è mai stato premiato da Venezia. Una dimenticanza da sanare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...