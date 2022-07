Francesco Magnani a bomba: “Posso condurre o mi devo incatenare?”, scoppio d’ira in diretta [VIDEO] (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono riusciti a fare arrabbiare Francesco Magnani mentre era in diretta. Il conduttore é esploso a L’Aria che tira. Francesco Magnani L’Aria che Tira (La7 screenshot)Francesco Magnani è il conduttore d L’Aria che tira nella versione estiva di La7. Il conduttore è andato appena in onda con una diretta un po’ complicata e lo hanno persino ha fatto arrabbiare. Scopriamo insieme che cosa è successo. Myrta Merlino ha ceduto il testimone a Francesco Magnani, che sta conducendo la versione estiva su La7 de L’Aria che tira. Il giornalista se la cava egregiamente ed il pubblico è molto soddisfatto della sua conduzione. Continuano in questi giorni gli approfondimenti che riguardano la caduta del governo Draghi e le imminenti ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono riusciti a fare arrabbiarementre era in. Il conduttore é esploso a L’Aria che tira.L’Aria che Tira (La7 screenshot)è il conduttore d L’Aria che tira nella versione estiva di La7. Il conduttore è andato appena in onda con unaun po’ complicata e lo hanno persino ha fatto arrabbiare. Scopriamo insieme che cosa è successo. Myrta Merlino ha ceduto il testimone a, che sta conducendo la versione estiva su La7 de L’Aria che tira. Il giornalista se la cava egregiamente ed il pubblico è molto soddisfatto della sua conduzione. Continuano in questi giorni gli approfondimenti che riguardano la caduta del governo Draghi e le imminenti ...

