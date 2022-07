Farmacisti in Aiuto: “Un pozzo in Tamilnadu grazie alla generosità di una nostra sostenitrice” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Chi dona solidarietà non smette mai di fare del bene: una sostenitrice di Farmacisti in Aiuto, Anna Maria, qualche tempo fa, ha fatto una donazione, in memoria di sua cognata che è venuta a mancare, alla nostra Onlus per finanziare la costruzione di un pozzo per l’acqua potabile in Tamilnadu, che servirà l’intero villaggio di Pothayi Udayarpllam, nella giurisdizione del Comune di Thalakulam, settore VI. L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo. A volte, però, ci dimentichiamo che in alcune parti del mondo la carenza d’acqua o la non potabilità sono problemi molto gravi: “La gente di questo villaggio chiedeva da tempo Aiuto per risolvere il problema dell’acqua – spiega Anna Maria -. Geograficamente si tratta di una zona soggetta a siccità, il cui ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Chi dona solidarietà non smette mai di fare del bene: unadiin, Anna Maria, qualche tempo fa, ha fatto una donazione, in memoria di sua cognata che è venuta a mancare,Onlus per finanziare la costruzione di unper l’acqua potabile in, che servirà l’intero villaggio di Pothayi Udayarpllam, nella giurisdizione del Comune di Thalakulam, settore VI. L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo. A volte, però, ci dimentichiamo che in alcune parti del mondo la carenza d’acqua o la non potabilità sono problemi molto gravi: “La gente di questo villaggio chiedeva da tempoper risolvere il problema dell’acqua – spiega Anna Maria -. Geograficamente si tratta di una zona soggetta a siccità, il cui ...

