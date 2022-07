Donna uccisa a coltellate in casa, indaga Procura minori Catania (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una Donna di 32 anni, Valentina Giunta, è stata uccisa a Catania nella propria abitazione colpita da diverse coltellate nel collo e sulla schiena.La Donna è stata trovata morta dalla Polizia che era stata chiamata da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. E' stata aperta una indagine dalla Procura dei minori, essendoci sospetti su possibili assassini minorenni. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Unadi 32 anni, Valentina Giunta, è statanella propria abitazione colpita da diversenel collo e sulla schiena.Laè stata trovata morta dalla Polizia che era stata chiamata da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. E' stata aperta una indagine dalladei, essendoci sospetti su possibili assassini minorenni.

