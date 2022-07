Crollo quercia via Meomartini | Mastella riporta all’attenzione gli alberi al viale Atlantici

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ intervenuto anche il sindaco di Benevento Clementedopo ildell’antica ed imponentein via, che ha allargato le proprie considerazioni anche alla questione a suo modo infuocata dei pini dioggetto di polemiche a non finire di natura politica e ambientale. Il primo cittadino utilizzando Facebook ha detto: “ Unae ‘ caduta a Benevento. Il clima determina questo. E dire che ci sono alcuni che non si rendono conto che alcunivanno eliminati. Sono pericolosi e possono creare danni anche mortali”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NTR24

... a Vincenzo Bologna , è riconoscere anche la formidabile storia del dopoguerra, dopo ildei ... Per vedere una grandebisogna andare oramai alla Madonna della Valle. Dopo il cimitero, ...... si occupava della manutenzione) è stata rinviata a giudizio lo scorso aprile proprio per il... A1 Variante di Vallico / La- Aglio. A3 / Napoli Salerno. A4 Serenissima / Milano - ... Benevento, crolla la storica quercia di via Meomartini Paura nel pomeriggio in via Meomartini, a Benevento, per la caduta della quercia secolare che si trova a margine della strada, nei pressi di un supermercato. La pianta si è spezzata nella parte inferi ...Paura nel pomeriggio in via Meomartini, a Benevento, per la caduta della quercia secolare che si trova a margine della strada, nei pressi di un supermercato. La pianta si è spezzata nella parte inferi ...