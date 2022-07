Covid, quanto tempo si è contagiosi? Dubbi su isolamento 'breve' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Per quanto tempo le persone positive a Covid sono contagiose? E' la domanda chiave, tornata alla ribalta negli ultimi giorni in Italia dove ci si interroga e si discute dell'opportunità di ridurre l'isolamento per i positivi. Gli studi scientifici al riguardo stanno crescendo e non sembrano in linea con le speranze dei molti che vorrebbero l'alleggerimento delle regole. Secondo le ultime evidenze, passate in rassegna online su 'Nature', una serie di studi "confermano che molte persone con Covid rimangono infettive anche nella seconda settimana dopo i primi sintomi". Una ricerca Usa, messa a disposizione in via preliminare sul server 'medRxiv', non ancora dunque sottoposta a revisione paritaria, si concentra su Omicron e suggerisce che un quarto delle persone che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Perle persone positive asono contagiose? E' la domanda chiave, tornata alla ribalta negli ultimi giorni in Italia dove ci si interroga e si discute dell'opportunità di ridurre l'per i positivi. Gli studi scientifici al riguardo stanno crescendo e non sembrano in linea con le speranze dei molti che vorrebbero l'alleggerimento delle regole. Secondo le ultime evidenze, passate in rassegna online su 'Nature', una serie di studi "confermano che molte persone conrimangono infettive anche nella seconda settimana dopo i primi sintomi". Una ricerca Usa, messa a disposizione in via preliminare sul server 'medRxiv', non ancora dunque sottoposta a revisione paritaria, si concentra su Omicron e suggerisce che un quarto delle persone che ...

