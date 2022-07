Continua la svendita di Ita Airways: trattative con la cordata Msc-Lufthansa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – In questi momenti sembrerebbero ormai decise le sorti di Ita Airways, la cordata con la quale avviare le trattative in esclusiva per la privatizzazione della compagnia dovrebbe essere stata identificata nel gruppo Msc-Lufthansa, che è riuscito ad imporsi sulla cordata concorrente, rappresentata dal fondo statunitense Certares, alla quale fa capo anche AirFrance-Kim. Nonostante l’operazione rientri tra gli affari correnti dell’esecutivo, tra gli esperti ci sono posizioni discordanti sul portare avanti la trattativa in un momento politico di disordine e instabilità. In ogni caso nessuna voce contraria al diktat imposto fin dalla nascita della compagnia dalle ceneri di quella che era Alitalia: vendere, ad ogni costo. La svendita di Ita Airways Anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – In questi momenti sembrerebbero ormai decise le sorti di Ita, lacon la quale avviare lein esclusiva per la privatizzazione della compagnia dovrebbe essere stata identificata nel gruppo Msc-, che è riuscito ad imporsi sullaconcorrente, rappresentata dal fondo statunitense Certares, alla quale fa capo anche AirFrance-Kim. Nonostante l’operazione rientri tra gli affari correnti dell’esecutivo, tra gli esperti ci sono posizioni discordanti sul portare avanti la trattativa in un momento politico di disordine e instabilità. In ogni caso nessuna voce contraria al diktat imposto fin dalla nascita della compagnia dalle ceneri di quella che era Alitalia: vendere, ad ogni costo. Ladi ItaAnche ...

