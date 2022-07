Agenzia_Ansa : FLASH | Cingolani: 'Totale indipendenza dal gas russo nel 2024'. #ANSA - ioloraccolgo : Cingolani, totale indipendenza dal gas russo nel 2024 - ledicoladelsud : Gas, Cingolani “Indipendenza totale da Russia entro metà del 2024” - marinagdieguez : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Cingolani: 'Totale indipendenza dal gas russo nel 2024'. #ANSA - infoitinterno : Gas, Cingolani “Indipendenza totale da Russia entro metà del 2024” -

Anche in base a questo per l'Italia si tratterà di risparmiare il 7% di circa 55 miliardi di metri cubi (1 agosto - 31 marzo) pari a circa 4 miliardi di metri cubi l'anno" ha osservato. "Il .... "Nell'ipotesi di forniture completamente interrotte a inizio inverno ci basterebbe lo stoccaggio fino a marzo". Cosi' sul gas russo il ministro della Transizione ecologica, Roberto, nel corso di una conferenza stampa convocata al ministero. Per affrontare il mese successivo il ministro ha parlato di un "piccolo deficit" di fornitura, ma limitato a "piccoli numeri", ma ..."Sommando il risparmio energetico e le nuove forniture nella seconda metà del 2024 saremo totalmente indipendenti dalla fornitura di gas russa". (ANSA) ...ROMA (ITALPRESS) – “Sommando il risparmio energetico e le nuoveforniture, nella seconda metà del 2024 saremo totalmenteindipendenti ...