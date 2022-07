Centinaio: ok a decreto per 15 mln per prodotti Dop e Igp (Di mercoledì 27 luglio 2022) Made in Italy, Centinaio: da Csr ok a decreto che stanzia 15 mln per prodotti Dop e Igp – Il sottosegretario: Aumentando la conoscenza su filiera agroalimentare di qualità crescerà competitività nostre imprese – “Via libera in Conferenza Stato Regioni allo schema di decreto che stanzia 15 milioni di euro per i consorzi di tutela delle Indicazioni geografiche del food per valorizzare i prodotti a denominazione, eccellenze che sono il nostro orgoglio e rendono famoso il Made in Italy nel mondo”. Lo annuncia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio (nella foto). “Si tratta di un provvedimento che sostiene la promozione e l’informazione sulla filiera agroalimentare di qualità – continua il sottosegretario -. Migliorare la conoscenza dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Made in Italy,: da Csr ok ache stanzia 15 mln perDop e Igp – Il sottosegretario: Aumentando la conoscenza su filiera agroalimentare di qualità crescerà competitività nostre imprese – “Via libera in Conferenza Stato Regioni allo schema diche stanzia 15 milioni di euro per i consorzi di tutela delle Indicazioni geografiche del food per valorizzare ia denominazione, eccellenze che sono il nostro orgoglio e rendono famoso il Made in Italy nel mondo”. Lo annuncia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco(nella foto). “Si tratta di un provvedimento che sostiene la promozione e l’informazione sulla filiera agroalimentare di qualità – continua il sottosegretario -. Migliorare la conoscenza dei ...

