Carmen Di Pietro | la triste confessione sulla figlia | ha rischiato di non farcela

(Di mercoledì 27 luglio 2022)Diha raccontato i momenti terribili della nascita di suaCarmelina: cosa è successo? Tra le protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi c’è sicuramenteDi, che ha fatto spesso parlare di sé per il suo atteggiamento a dir poco possessivo nei confronti di suo figlio, Alessandro Iannoni. Oltre ad Alessandro,Diè mamma anche di Carmelina Iannoni, oggi 14enne. Proprio durante il reality, Carmelina è comparsa in studio per fare una sorpresa a sua madre e a suo fratello che si trovavano sulle spiagge dell’Honduras. “Andate avanti, siete forti“, aveva detto la giovane a mammae Alessandro, che si sono sciolti in lacrime alla vista della (rispettivamente) ...