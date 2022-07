Al via a Paullo una massiccia campagna di rimozione di auto e veicoli abbandonati (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Comune ha siglato una intesa con una società privata che si occuperà di rimuovere e smaltire i mezzi divenuti ormai carcasse in disuso sparsi per il territorio comunale Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Comune ha siglato una intesa con una società privata che si occuperà di rimuovere e smaltire i mezzi divenuti ormai carcasse in disuso sparsi per il territorio comunale

QuindiciNews : Incrocio #Paullese-via Paullo: in programma lavori al semaforo Gli interventi saranno effettuati nelle mattine di m… - ComuneSDM : ???? | LAVORI IN CORSO Da domani mattina i tecnici del @GruppoHera effettueranno un intervento per rendere più visib… - VAIstradeanas : 18:23 #A51 Traffico da Svincolo Paullo: Ss415 Paullese-Ss10 Padana Inferiore a Svincolo Via Mecenate: Ponte Lambro.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 17:23 #A51 Traffico da Svincolo Paullo: Ss415 Paullese-Ss10 Padana Inferiore a Svincolo Via Mecenate: Ponte Lambro.Velocità:10Km/h - LuceverdeMilano : ???#Milano #incidente - Tangenziale Est ?????? code tra Via Rogoredo e Paullo: SS415 Paullese-SS10 Padana Inferiore >… -