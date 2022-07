Wanda Nara Instagram | il gesto sconvolgente in discoteca | il video diventa virale

(Di martedì 26 luglio 2022)si conferma ancora una volta la regina indiscussa di. Ogni volta, Lady Icardi con i suoi post da cardiopalma ipnotizza completamente i suoi oltre 13,6 milioni di followers, i quali seguono con moltissima attenzione le sue mille avventure. In questi giorni la nota procuratrice sportiva è in vacanza ad Ibiza e tra giornate al mare in famiglia e notti brave insta facendo letteralmente girare la testa ai suoi numerosi ammiratori. Unin particolare diin un locale, postato nelle sue storie, ha scatenato la loro fantasia. Non c‘è nulla da fare,è la donna dei sogni dei fan.ha deciso di condividere le sue vacanza ad Ibiza con i suoi fan su ...

FranaLi57 : @Corriere Se non c'è Bocchi potrebbe spuntare Nara, Wanda Nara. Il dilemma sarebbe o Bocchi o Nara. - com_notizie : Wanda #Nara è in #vacanza a #Ibiza senza il marito #Icardi. E durante una storia su #Instagram un ammiratore mister… -

Corriere dello Sport

La manager si mostra su Instagram seducente come non ...Posa come una sirena sexy tra i flutti ma poi ammette: 'Ho la cellulite come ... Wanda Nara senza freni: il bacio di un uomo misterioso è virale sui social! Wanda Nara fa impazzire tutti i fan su Instagram con un video postato con alcuni momenti delle sue vacanze a Ibiza.Wanda Nara prosegue nella sua lunga serie di scatti illegali in vacanza, lady Icardi non delude mai e infiamma tutto il web ...