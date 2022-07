Villaggio dei Ragazzi, consegna degli attestati di merito ai diplomati con 100 e con lode (Di martedì 26 luglio 2022) Grande partecipazione di pubblico, oggi pomeriggio, alla tradizionale Cerimonia di premiazione degli studenti degli Istituti Superiori della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” (Liceo Linguistico, Istituto Tecnico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Aeronautico) che si sono particolarmente distinti all’esame di Stato 2022. Nel salone di rappresentanza del Villaggio, di fronte ad una platea di genitori visibilmente orgogliosi e commossi, Felicio De Luca, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, ha consegnato le pergamene di premiazione ai Ragazzi che con grande impegno nello studio sono riusciti ad entrare nel club dei lodevoli, conseguendo la maturità con il massimo dei voti (100 e 100 con lode). I premiati sono stati ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Grande partecipazione di pubblico, oggi pomeriggio, alla tradizionale Cerimonia di premiazionestudentiIstituti Superiori della Fondazione “dei” (Liceo Linguistico, Istituto Tecnico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Aeronautico) che si sono particolarmente distinti all’esame di Stato 2022. Nel salone di rappresentanza del, di fronte ad una platea di genitori visibilmente orgogliosi e commossi, Felicio De Luca, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, hato le pergamene di premiazione aiche con grande impegno nello studio sono riusciti ad entrare nel club deivoli, conseguendo la maturità con il massimo dei voti (100 e 100 con). I premiati sono stati ...

