"Uscire di casa per le donne afghane non è normale: è resistenza", l'allarme UN (Di martedì 26 luglio 2022) Come riporta ReliefWeb Alison Davidian, vice rappresentante delle Nazioni Unite per le donne in Afghanistan, ha rilasciato nella giornata di ieri una dichiarazione durante il briefing stampa presso la sede delle Nazioni Unite a New York attraverso un collegamento video da Kabul, e ha spiegato la situazione delle donne afghane in materia di diritti umani. "In qualsiasi parte del mondo, l'atto di Uscire dalla porta di casa è una parte ordinaria della vita", ha dichiarato Alison Davidian. "Ma per molte donne afghane è un atto straordinario. È un atto di resistenza". A 344 giorni da quando i talebani hanno preso il potere a Kabul, dopo il crollo del governo di Ashraf Ghani, la situazione delle donne afghane è più che mai ...

