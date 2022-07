Tabellone Atp Umago 2022: Alcaraz guida il seeding, al via Sinner con Fognini e Musetti (Di martedì 26 luglio 2022) Il Tabellone del torneo Atp di Umago 2022, appuntamento che si disputa in Croazia e che vedrà le sfide, come successo al Wta di Palermo, disputarsi nel tardo pomeriggio e in serata. La testa di serie numero uno è Carlos Alcaraz, presente Jannik Sinner che torna in campo da numero due del seeding, ci sono anche Lorenzo Musetti e Fabio Fognini nel main draw. Altri tre azzurri, vale a dire Agamenone, Cecchinato e Zeppieri hanno superato le qualificazioni. SECONDO TURNO (1) Alcaraz vs (LL) Gombos Bagnis vs (Q) Moutet (3) Rune vs (WC) Prizmic or Zapata Miralles (Q) Zeppieri vs Galan (8) Musetti vs (Q) Cecchinato (Q) Agamenone vs (4) Baez (5) Molcan vs Carballes Baena Munar vs (2) Sinner PRIMO TURNO (1) ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Ildel torneo Atp di, appuntamento che si disputa in Croazia e che vedrà le sfide, come successo al Wta di Palermo, disputarsi nel tardo pomeriggio e in serata. La testa di serie numero uno è Carlos, presente Jannikche torna in campo da numero due del, ci sono anche Lorenzoe Fabionel main draw. Altri tre azzurri, vale a dire Agamenone, Cecchinato e Zeppieri hanno superato le qualificazioni. SECONDO TURNO (1)vs (LL) Gombos Bagnis vs (Q) Moutet (3) Rune vs (WC) Prizmic or Zapata Miralles (Q) Zeppieri vs Galan (8)vs (Q) Cecchinato (Q) Agamenone vs (4) Baez (5) Molcan vs Carballes Baena Munar vs (2)PRIMO TURNO (1) ...

