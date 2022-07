Strana creatura ibrida nasce con un solo occhio: secondo alcuni si tratta di uno spirito maligno (Di martedì 26 luglio 2022) Pochi giorni fa è venuta al mondo una Strana creatura, un ciclope metà gatto e metà scimmia: alcuni pensano si tratti di un cattivo presagio o di uno spirito maligno. Il ciclope è venuto al mondo lo scorso Mercoledì 20 Luglio; un gatto ha dato vita a questa creatura con sembianze metà da gatto e metà da scimmia, con un unico occhio quasi a forma di binocolo. La pelle grigia e i peli rizzati rendono il tutto decisamente inquietante. secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, alcuni hanno individuato in questo ibrido uno “spirito maligno”, addirittura qualcuno crede che si tratti di un “terribile presagio”. Intanto a rimanere forse più sconvolto di tutti è stato il proprietario della ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) Pochi giorni fa è venuta al mondo una, un ciclope metà gatto e metà scimmia:pensano si tratti di un cattivo presagio o di uno. Il ciclope è venuto al mondo lo scorso Mercoledì 20 Luglio; un gatto ha dato vita a questacon sembianze metà da gatto e metà da scimmia, con un unicoquasi a forma di binocolo. La pelle grigia e i peli rizzati rendono il tutto decisamente inquietante.quanto riportato dal ‘Daily Star’,hanno individuato in questo ibrido uno “”, addirittura qualcuno crede che si tratti di un “terribile presagio”. Intanto a rimanere forse più sconvolto di tutti è stato il proprietario della ...

