“Spero di avere anche solo un centesimo della tua forza” | Grande lutto per Elena Sofia Ricci (Di martedì 26 luglio 2022) Un Grande lutto per l’attrice italiana, che ha voluto dedicare un tributo toccante alla collega scomparsa Un momento di Grande dolore e commozione quello che sta vivendo Elena Sofia Ricci. L’attrice ha voluto condividere con i suoi follower un toccante ricordo della persona persa, assieme a tantissimi altri colleghi che hanno voluto ricordarla. lutto per Elena Sofia Ricci: il ricordo sui social commuove tutti L’attrice di ‘Dio ci aiuti’ e ‘I Cesaroni’ ha recentemente voluto fare un tributo nel quale ha voluto ricordare una collega scomparsa. Si tratta dell’attrice e doppiatrice siciliana Carla Cassola, nota per alcuni suoi ruoli in varie fiction molto seguite dai telespettatori ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) Unper l’attrice italiana, che ha voluto dedicare un tributo toccante alla collega scomparsa Un momento didolore e commozione quello che sta vivendo. L’attrice ha voluto condividere con i suoi follower un toccante ricordopersona persa, assieme a tantissimi altri colleghi che hanno voluto ricordarla.per: il ricordo sui social commuove tutti L’attrice di ‘Dio ci aiuti’ e ‘I Cesaroni’ ha recentemente voluto fare un tributo nel quale ha voluto ricordare una collega scomparsa. Si tratta dell’attrice e doppiatrice siciliana Carla Cassola, nota per alcuni suoi ruoli in varie fiction molto seguite dai telespettatori ...

seokamira : RT @J_HobiJin: Vi ricordate quando vi dissi di avere in testa una storia su Taehyung e Jungkook? Ok, stasera mi sono sentita ispirata e ho… - alex_antony17 : RT @OrtigiaP: ma come fa @rete_4 ad avere un conduttore come #Brindisi decisamente disinformato e arrogante? spero prendano provvedimenti… - artemisia_black : @Gigadesires Spero gli vada di traverso...pastasciutta antifascista...deve avere un gusto orribile?????? - Sara_verso_Meta : Con addosso già grande nostalgia aggiorno le date sul mio profilo..notare l'impennata nel 2022 perché non ci eri ma… - Mattialei : @_Morik92_ Io spero che tu stia scherzando. Fai una intervista ad un medico su un infortunio di un paziente che si… -