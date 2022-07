Ricerca, summer school per studiare interazioni tra arte e neuroscienze (Di martedì 26 luglio 2022) Per iscrizioni o per maggiori informazioni: https://www.neuromed.it/4a - summer - school - organizzata - da - psicomed/ . 26 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Per iscrizioni o per maggiori informazioni: https://www.neuromed.it/4a -- organizzata - da - psicomed/ . 26 luglio 2022

TV7Benevento : Ricerca, summer school per studiare interazioni tra arte e neuroscienze - - LocalPage3 : Ricerca, summer school per studiare interazioni tra arte e neuroscienze - italiaserait : Ricerca, summer school per studiare interazioni tra arte e neuroscienze - fabiogiua : ?? Nuovo Podcast! 'La Profezia di Celestino - Quarta Illuminazione - SummerEdition2022ep4' su @Spreaker #fabiogiua… - GiovanniToti : Questi sono i giovani della seconda Summer School del Centro di ricerca – “Sostenibilità e diritto”, a cui ho avuto… -