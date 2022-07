Paul Pogba, l’infortunio al ginocchio è grave: “Si deve operare”. Quando è previsto il suo rientro (Di martedì 26 luglio 2022) Brutto colpo per la Juventus: Paul Pogba tornato in bianconero da due settimane, è già costretto a fermarsi. Il francese ha riportato una lesione del menisco laterale che, secondo la Gazzetta dello Sport, lo costringerà a un’operazione. Il centrocampista aveva manifestato un dolore al ginocchio destro che inizialmente sembrava un problema di poco conto, ma a seguito degli esami radiologici è stato riscontrato un infortunio ben più serio. Se anche i prossimi esami confermeranno la necessità di operarsi, Pogba rimarrà ai box per almeno due mesi. Una brutta notizia per Allegri, che intorno al francese stava costruendo il nuovo centrocampo della sua Juve. Il giocatore ha subito smesso di allenarsi, a differenza dei compagni che si preparano per l’amichevole con il Barcellona a Dallas di mercoledì 27 agosto che precede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Brutto colpo per la Juventus:tornato in bianconero da due settimane, è già costretto a fermarsi. Il francese ha riportato una lesione del menisco laterale che, secondo la Gazzetta dello Sport, lo costringerà a un’operazione. Il centrocampista aveva manifestato un dolore aldestro che inizialmente sembrava un problema di poco conto, ma a seguito degli esami radiologici è stato riscontrato un infortunio ben più serio. Se anche i prossimi esami confermeranno la necessità di operarsi,rimarrà ai box per almeno due mesi. Una brutta notizia per Allegri, che intorno al francese stava costruendo il nuovo centrocampo della sua Juve. Il giocatore ha subito smesso di allenarsi, a differenza dei compagni che si preparano per l’amichevole con il Barcellona a Dallas di mercoledì 27 agosto che precede ...

