Opportunità gigantesca per Clarissa Selassié | Chiamata urgente per settembre: deve sostituirla subito (Di martedì 26 luglio 2022) Una buona notizia potrebbe arrivare nei prossimi giorni per Clarissa Selassié in vista di settembre: Chiamata a sostituirla L’ex gieffina Clarissa Selassié (screenshot Mediaset)Clarissa Selassié è stata senza dubbio una protagonista dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. La giovane infleuncer ha preso parte al reality in compagnia delle sue sorelle Jessica e Lulù Selassié. Delle tre è stata la prima a lasciare la casa ma è riuscita comunque a ritagliarsi un suo ruolo in alcune dinamiche del format. Durante tutto il programma in più occasioni sui social ha infatti commentato quanto accadeva nella casa. Una caratteristica che sperava di poter sfruttare nel ruolo di opinionista del reality nella ... Leggi su direttanews (Di martedì 26 luglio 2022) Una buona notizia potrebbe arrivare nei prossimi giorni perin vista diL’ex gieffina(screenshot Mediaset)è stata senza dubbio una protagonista dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. La giovane infleuncer ha preso parte al reality in compagnia delle sue sorelle Jessica e Lulù. Delle tre è stata la prima a lasciare la casa ma è riuscita comunque a ritagliarsi un suo ruolo in alcune dinamiche del format. Durante tutto il programma in più occasioni sui social ha infatti commentato quanto accadeva nella casa. Una caratteristica che sperava di poter sfruttare nel ruolo di opinionista del reality nella ...

