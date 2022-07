Mara Venier, pulisce il suo terrazzo così: il video delle pulizie è virale (Di martedì 26 luglio 2022) Mara Venier è una delle conduttrici italiane più amate in assoluto. Capace di incantare il pubblico, è anche una donna solare e sempre di buonumore, perfino quando pulisce! I video in cui mostra ai fan in che modo si prende cura della propria casa e della propria terrazza, infatti, sono spesso delle divertenti incursioni nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 26 luglio 2022)è unaconduttrici italiane più amate in assoluto. Capace di incantare il pubblico, è anche una donna solare e sempre di buonumore, perfino quando! Iin cui mostra ai fan in che modo si prende cura della propria casa e della propria terrazza, infatti, sono spessodivertenti incursioni nella … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

IlContiAndrea : Ultimo si commuove al Circo Massimo di Roma: “Ero una pippa secondo le maestre, così ho iniziato con la musica”. Tr… - Etria2 : Ho letto che Mara Venier adora fare le pulizie; cara Mara ti aspetto, vieni quando vuoi. - MarykoMayko : Qualcuno sa se Mara Venier farà ancora Domenica in? Perché nel caso... - zazoomblog : Pierpaolo Pretelli contro Mara Venier e Domenica In? Scoppia la bufera per una gaffe - #Pierpaolo #Pretelli #contro… - DonnaGlamour : Mara Venier alle prese con gli escrementi dei gabbiani: “Ma chi me lo fa fare con questo caldo” -