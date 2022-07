M5s,Crippa:quanto accaduto e accade è grave.Rifletto su Di Maio (Di martedì 26 luglio 2022) "Sicuramente non è tutta colpa del movimento 5 stelle. Ma certamente è molto ma molto grave quanto è accaduto e sta accadendo: sicuramente tanti di noi non hanno visto bene l'epilogo di tutta questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Sicuramente non è tutta colpa del movimento 5 stelle. Ma certamente è molto ma moltoe stando: sicuramente tanti di noi non hanno visto bene l'epilogo di tutta questa ...

Agenzia_Ansa : 'Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto', dice il leader del M5s Giuseppe Conte, in un… - TgLa7 : #M5s, #Crippa: mi dimetto da capogruppo Camera. Non ho condiviso linea vertici su crisi' - GiovaQuez : Visto che il M5s ha sempre detto che non era un voto sulla fiducia, tanto che alla Camera l'ha votata, non si capis… - Chritchen : RT @TgLa7: #M5s, #Crippa: mi dimetto da capogruppo Camera. Non ho condiviso linea vertici su crisi' - JeanGab63523069 : RT @cris_cersei: +++ FLASH: M5S NON SARÀ ALLEATO COL PD ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE. IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA CRIPPA SI DIMETTE. ?????? -