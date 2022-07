Luis Suarez torna in Uruguay, accordo con il Nacional: “Impossibile restare indifferente” (Di martedì 26 luglio 2022) Non è ancora ufficiale, ma arriva la conferma del diretto interessato. Luis Suarez saluta l’Europa e sbarca di nuovo in Uruguay, il suo paese d’origine, per la precisione al club National di Montevideo, la squadra nella quale ha mosso i primi passi prima di approdare nel vecchio continente: “Ci sono gli ultimi dettagli da definire, ma posso dire che i video, i messaggi e tutte le dimostrazioni d’affetto che ho ricevuto, hanno toccato me e la mia famiglia, Impossibile restare indifferenti e non cogliere questa occasione. Spero che questa nuova tappa della mia carriera dia grandi gioie a tutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Non è ancora ufficiale, ma arriva la conferma del diretto interessato.saluta l’Europa e sbarca di nuovo in, il suo paese d’origine, per la precisione al club National di Montevideo, la squadra nella quale ha mosso i primi passi prima di approdare nel vecchio continente: “Ci sono gli ultimi dettagli da definire, ma posso dire che i video, i messaggi e tutte le dimostrazioni d’affetto che ho ricevuto, hanno toccato me e la mia famiglia,indifferenti e non cogliere questa occasione. Spero che questa nuova tappa della mia carriera dia grandi gioie a tutti”. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | Luis #Suarez torna in #Uruguay: raggiunto un pre-accordo con il @Nacional - GoalItalia : 'Ho un preaccordo con il club, nelle prossime ore sistemeremo gli ultimi dettagli' ?? Luis Suarez annuncia il prop… - calciomercatogp : Luis Suarez ha scelto il Nacional, torna in patria l’attaccante! #luissuarez #suarez #nacional #calciomercatogp… - sportli26181512 : Suarez di fronte a un bivio: non solo Nacional, c'è una super offerta sul tavolo: Luis Suarez è di fronte a un bivi… - pizzigo : RT @lafieracalcio: Ci siamo quasi: Luis Suarez al Nacional Montevideo. #SuarezEnCasa #SuarezANacional . (Venerdì alle 18 puntata speciale a… -