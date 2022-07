La Partita del Cuore torna in Rai (ma su Rai2). In campo Totti e Morandi (Di martedì 26 luglio 2022) La Partita del Cuore (Foto Us) E’ durato una sola stagione il tanto chiacchierato passaggio su Canale5 de La Partita del Cuore. Dopo il flop d’ascolti dello scorso anno (9.7%), la manifestazione benefica torna in Rai. La novità è che deve accontentarsi di Rai2 che mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15, ospiterà la 31ª edizione. Allo stadio Brianteo di Monza si sfideranno la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. La posta in gioco è altissima: il ricavato della Partita del Cuore, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell’sms solidale 45527, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 luglio 2022) Ladel(Foto Us) E’ durato una sola stagione il tanto chiacchierato passaggio su Canale5 de Ladel. Dopo il flop d’ascolti dello scorso anno (9.7%), la manifestazione beneficain Rai. La novità è che deve accontentarsi diche mercoledì 7 settembre, alle ore 21.15, ospiterà la 31ª edizione. Allo stadio Brianteo di Monza si sfideranno la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. La posta in gioco è altissima: il ricavato delladel, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell’sms solidale 45527, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la ...

elio_vito : Nella mia lettera di dimissioni lo avevo in qualche modo detto che sarebbe partita la macchina del fango. E così pu… - BentivogliMarco : Populisti, sovranisti e filoputin hanno già vinto del 2018. Il centrosx non vince dal 2006. Se ognuno torna a… - ilpost : Un braccio robotico ha afferrato e rotto il dito a un bambino di 7 anni durante una partita a scacchi: il robot ha… - Purple_djent : RT @Ilfupasqual: Roma in Conference: nessuna spagnola, il Tottenham se ne sbatte il cazzo e l'ultima partita neanche la gioca e viene elimi… - StevLova : @Fortunablu17 @Lizzie_Tito e' una partita persa. inutile anche spiegare perche' e' una cazzata. si sono fatti fare il lavaggio del cervello. -