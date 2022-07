Juan Jesus | 'Koulibaly ci mancherà | ma vi dico che Kim'

tuttonapoli : Juan Jesus a Sky: “Sostituti altrettanto forti, miglioriamoci! Kou? Già fatto bene anche senza. Su Kim…” - serie_a24 : #Napoli, Juan Jesus: “Spalletti è un grande allenatore” - napolipiucom : Juan Jesus: 'Kim dovrà ambientarsi. La società vuole migliorare la rosa' #CalcioNapoli #juanjesus #napoli #Sky… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Juan Jesus: 'Kim dovrà imparare in breve tempo, Adana Demispor? Quando indossi la maglia del Napoli non esistono… - cn1926it : #JuanJesus: “#Koulibaly mancherà al #Napoli, ma disputeremo comunque una buona stagione. Su #Kim…” -

Il difensore del Napoliha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport , concentrandosi sulla partenza del leader difensivo azzurro Kalidou Koulibaly. Il brasiliano tuttavia non si mostra particolarmente preoccupato: "...Spalletti è bravo a spiegare" Db Dimaro (Tn) 17/07/2022 - amichevole / Napoli - Perugia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: NunesGuilhermenon è affatto preoccupato ...«Dovrà imparare in breve tempo. In Turchia non c'è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea ma Spalletti è bravo a spiegare e ...Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla viglia dell’amichevole di domani contro l’Adana Demirspor ...